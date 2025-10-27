Славянские имена набирают популярность в Новосибирске

Об этом сообщил портал atas.info.
Согласно анализу сотрудников областного ЗАГСа, проведённому в 2025 году, наибольшее внимание родителей привлекло имя Баяна, что в переводе означает «сказительница». Это имя связано с древнеславянским словом «баять», которое обозначает «рассказывать». Девочки с таким именем, как правило, проявляют любознательность, самостоятельность и склонность к творчеству, а также обладают лидерскими качествами и трудолюбием в взрослой жизни.
Кроме того, в числе популярных имён в регионе также оказались Анэль и Элиза. Имя Анэль может означать «Родина» или «светлая», в зависимости от его происхождения, а Элиза переводится как «песнь народа» или «заветный обет».