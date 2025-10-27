Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван размер средней социальной пенсии в России

Средний размер социальной пенсии в России в настоящее время достигает примерно 15,5 тысяч рублей.

Средний размер социальной пенсии в России в настоящее время достигает примерно 15,5 тысяч рублей. Как сообщил РИА Новости эксперт Андрей Гиринский, фактический размер выплаты может варьироваться в зависимости от региональных доплат.

Эксперт пояснил, что социальная пенсия назначается гражданам, которые не приобрели необходимого трудового стажа и пенсионных баллов, либо вообще не имели официального трудоустройства.

По его словам, данный вид пенсионного обеспечения, как правило, ниже страховой пенсии и назначается в более позднем возрасте.

Ранее сообщалось, что в России рассказали о досрочных выплатах пенсий и пособий.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.