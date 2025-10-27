Назван размер средней социальной пенсии в России

Средний размер социальной пенсии в России в настоящее время достигает примерно 15,5 тысяч рублей. Как сообщил РИА Новости эксперт Андрей Гиринский, фактический размер выплаты может варьироваться в зависимости от региональных доплат.
Эксперт пояснил, что социальная пенсия назначается гражданам, которые не приобрели необходимого трудового стажа и пенсионных баллов, либо вообще не имели официального трудоустройства.
По его словам, данный вид пенсионного обеспечения, как правило, ниже страховой пенсии и назначается в более позднем возрасте.
