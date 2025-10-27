Эксперт разъяснила, можно ли работать во время отпуска

Она также объяснила, что за незаконное привлечение работников к работе в отпуске предусмотрены штрафы как для руководителей, так и для организаций. При этом категорически запрещено привлекать к работе в отпуске сотрудников, занятых на вредных или опасных производствах, беременных женщин и несовершеннолетних, даже если у них есть письменное согласие.