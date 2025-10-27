Ричмонд
Эксперт разъяснила, можно ли работать во время отпуска

Подольская: работа из отпуска без согласия работника считается нарушением.

Источник: Комсомольская правда

Работа в период отпуска без письменного согласия работника и официального приказа об отзыве с отдыха является нарушением трудового законодательства. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Да, это нарушение трудового законодательства. Согласно статье 125 ТК РФ, привлекать сотрудников к работе во время отпуска без их письменного согласия и официального приказа об отзыве из отпуска запрещено», — подчеркнула Подольская, отвечая на вопрос о законности работы из отпуска.

Она также объяснила, что за незаконное привлечение работников к работе в отпуске предусмотрены штрафы как для руководителей, так и для организаций. При этом категорически запрещено привлекать к работе в отпуске сотрудников, занятых на вредных или опасных производствах, беременных женщин и несовершеннолетних, даже если у них есть письменное согласие.

Подольская добавила, что исключением являются случаи, когда правительство РФ издаёт специальное распоряжение о введении особых экономических мер, в котором перечисляются отрасли, работники которых могут быть отозваны из отпусков без согласия.

Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать работодателей за невыплату премий.