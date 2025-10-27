Ричмонд
В Тульской области для беременных студенток ввели единовременную выплату

С октября беременным студенткам Тульской области положена выплата 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Тульской области с октября введена единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей для беременных школьниц и студенток. Об этом 26 октября сообщили на сайте Минтруда региона.

«С октября в Тульской области действует единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей беременным студенткам. Совершенствуется медицинское сопровождение будущих мам», — говорится в сообщении.

Эта мера поддержки адресована беременным девушкам, обучающимся очно в общеобразовательных учреждениях, профессиональных организациях среднего профессионального образования или в вузах. Для получения выплаты срок беременности должен составлять не менее 12 недель.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России изменился размер выплат беременным. Пособие теперь будет зависеть от прожиточного минимума конкретного региона.

Помимо прочего, в ГД предложили создать Службу сопровождения отцовства. Работники, в том числе, станут оказывать поддержку в вопросах сохранения мужского здоровья.