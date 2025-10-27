Шура отреагировал на скандальное интервью Пугачёвой словами «Аллочку я люблю и уважаю»

Напомним, в сентябре Алла Пугачёва впервые после отъезда из России дала интервью, в котором выразила удовлетворение своей нынешней жизнью, объяснила причины эмиграции и отвергла обвинения в измене Родине. Также она выразила надежду, что её дети смогут вернуться в Россию для создания Музея любви в городе Грязи. Интервью Примадонны вызвало большое негодование в российском обществе. Её назвали лицемеркой и предательницей. После этого певица зареклась давать комментарии. Life.ru подробно рассказывал, о чём же говорила Пугачёва в своём скандальном интервью.