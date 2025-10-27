В США с 1 ноября перестанут выдавать талоны на питание

Жители Соединённых Штатов с 1 ноября не будут получать талоны на продукты, сообщает Минсельхоз США.
Речь идёт о программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Финансирование будет приостановлено на фоне шатдауна.
«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы SNAP. В результате колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным CNN, каждый восьмой житель США получает помощь при приобретении продуктов по программе SNAP. Талоны перестанут получать примерно 42 миллиона американцев.
Ранее сообщалось, что шатдаун в Соединённых Штатах замедлил модернизацию ядерного арсенала страны. Кроме того, 1400 служащих ядерной сферы отправлены в неоплачиваемый отпуск.