В США с 1 ноября перестанут выдавать талоны на питание

По данным CNN, каждый восьмой американец покупает продукты по программе SNAP.

Источник: Аргументы и факты

Жители Соединённых Штатов с 1 ноября не будут получать талоны на продукты, сообщает Минсельхоз США.

Речь идёт о программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Финансирование будет приостановлено на фоне шатдауна.

«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы SNAP. В результате колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным CNN, каждый восьмой житель США получает помощь при приобретении продуктов по программе SNAP. Талоны перестанут получать примерно 42 миллиона американцев.

Ранее сообщалось, что шатдаун в Соединённых Штатах замедлил модернизацию ядерного арсенала страны. Кроме того, 1400 служащих ядерной сферы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

