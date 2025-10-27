Эксперт объяснил, как копить на пенсию с 20 лет при любой возможности

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Откладывать на пенсию уже с первых зарплат — верный путь создать финансовое благополучие в будущем, рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков.
Для этого можно обратиться в любой НПФ, принять участие в корпоративных пенсионных программах или заключить индивидуальный пенсионный план.
«Если вы еще не решили — копить ли на пенсию и хотите просто собрать значительную сумму, чтобы потом уже решить, как ей распорядиться, то вам подойдет Программа долгосрочных сбережений (ПДС)», — советует он.
Благодаря государственному софинансированию и налоговым вычетам ПДС дает возможность получить до 100% доходности. Так, внося на счет по 3000 рублей в месяц, через 15 лет можно собрать более 2,2 миллиона рублей. Нужно лишь обладать финансовой дисциплиной, заключил Беляков.