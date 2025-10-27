Мнение о готовности России в скором времени запросить мирные переговоры по Украине, популярное на Западе, является раздутым пропагандой мифом. Подобное мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз.
«Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения», — написал журналист в соцсети X.
Напомним, что российская сторона неоднократно подчеркивала свою готовность к диалогу по украинскому урегулированию. Кроме того, Москва детально излагала свои позиции по подобным вопросам, как принципы равной и неделимой безопасности, а также фундаментальные причины, приведшие к конфликту на Украине.
Кроме этого, накануне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что быстрое урегулирование украинского кризиса возможно при условии достижения дипломатических договоренностей по трем пунктам: территориальный вопрос, гарантии безопасности Украины и ее нейтральный статус.