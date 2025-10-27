Бактерии прокачали способность противостоять антибиотикам, в ВОЗ бьют тревогу

Особую тревогу специалистов вызывает ситуация с кишечной палочкой: если ранее с ней успешно боролись цефалоспоринами, то сейчас 40% штаммов демонстрируют полную устойчивость к этой группе препаратов. Медики вынуждены переходить на карбапенемы и фторхинолоны, однако и эти лекарства всё чаще оказываются неэффективными.