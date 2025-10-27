С 1 ноября 2025 года в Новосибирске вступают в силу три нововведения от ГАИ

Автоматическое взыскание транспортного налогаФедеральная налоговая служба (ФНС) получит право списывать транспортный налог с банковских счетов должников без судебного разбирательства. Если задолженность не будет погашена в течение шести месяцев, ФНС направит решение о взыскании в банк, а в случае недостаточности средств — к судебным приставам. Новая мера касается долгов, возникших после 1 ноября 2025 года.