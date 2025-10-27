С 1 ноября 2025 года в Новосибирске вступают в силу три нововведения от ГАИ

Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Автоматическое взыскание транспортного налогаФедеральная налоговая служба (ФНС) получит право списывать транспортный налог с банковских счетов должников без судебного разбирательства. Если задолженность не будет погашена в течение шести месяцев, ФНС направит решение о взыскании в банк, а в случае недостаточности средств — к судебным приставам. Новая мера касается долгов, возникших после 1 ноября 2025 года.
Повышение утилизационного сбораДля физлиц, покупающих автомобили с мощностью более 160 л.с., гибриды и электромобили за рубежом, будет пересмотрен порядок расчета утилизационного сбора, что приведет к его увеличению. Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность переноса сроков внедрения этой меры из-за негативной реакции общества.
Штрафы за отсутствие ОСАГО с камерСистема автоматической фиксации автомобилей без полиса ОСАГО будет введена только после принятия поправки в статью 12.37 КоАП. Предлагается ограничить количество штрафов за управление незастрахованным авто до одного в сутки, чтобы избежать множества штрафов за каждую камеру ГАИ.
Эти изменения окажут влияние на автовладельцев региона, так что важно следить за новыми законодательными инициативами.