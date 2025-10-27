Туристы в Финляндии около 50 раз нарушили границу с Россией ради селфи с забором

Аэропорт в финском городе Лаппеенранта может закрыться из-за убытков, связанных с отсутствием туристов из России. Об этом 21 октября сообщил радиовещатель Yle. На протяжении 10 лет авиагавань получала из городского бюджета 12 миллионов евро каждый год, но теперь ее работа находится под угрозой, так как Европейский союз не одобряет поддержку убыточных аэропортов за счет госсредств.