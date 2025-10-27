Туристы в Финляндии около 50 раз нарушили границу с Россией ради селфи с забором

Туристы активно приезжают в Финляндию для того, чтобы увидеть забор на границе с РФ. Об этом написало издание Yle.
Путешественники стремятся «посмотреть на границу XXI века» и делают селфи, зачастую заходя в запретную пограничную зону. За минувшее лето таких нарушений было зафиксировано около 50, говорится в статье.
По законам в Финляндии подобное действие считается мелким нарушением в зоне пограничного контроля, оно наказывается штрафом в размере 100−300 евро, при повторных нарушениях штраф будет выше, передает РБК.
Аэропорт в финском городе Лаппеенранта может закрыться из-за убытков, связанных с отсутствием туристов из России. Об этом 21 октября сообщил радиовещатель Yle. На протяжении 10 лет авиагавань получала из городского бюджета 12 миллионов евро каждый год, но теперь ее работа находится под угрозой, так как Европейский союз не одобряет поддержку убыточных аэропортов за счет госсредств.
До этого в Лаппеенранта состоялся флешмоб в поддержку открытия границы с РФ. Участники акции «встали в очередь» на 18 часов, демонстрируя солидарность с людьми, которые сталкиваются с длительным ожиданием на эстонском КПП «Нарва» для въезда в Россию после закрытия границы властями Финляндии.