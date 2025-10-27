Депутаты Заксобрания НСО обсуждают эвтаназию животных, новосибирцы создают петиции против

Указывается, что документ расширяет перечень оснований для эвтаназии, добавляя такие формулировки, как «немотивированная агрессия», а также предусматривает возможность введения режима «экстраординарной ситуации» в сфере обращения с бездомными животными. По мнению авторов петиции, эти меры не только не повысят безопасность горожан, но и могут ухудшить ситуацию, спровоцировав рост нападений животных на людей, аналогичный тому, что наблюдался до внедрения программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).