Депутаты Заксобрания НСО обсуждают эвтаназию животных, новосибирцы создают петиции против

Более трёх тысяч человек подписали петицию на имя губернатора области Андрея Травникова с требованием отозвать законопроект № 641−7 «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Новосибирской области».

Источник: Freepik

В петиции отмечается, что данный законопроект, внесенный в Законодательное собрание 9 октября 2025 года, по сути, легализует умерщвление отловленных безнадзорных животных через создание специализированных пунктов временного содержания.

Указывается, что документ расширяет перечень оснований для эвтаназии, добавляя такие формулировки, как «немотивированная агрессия», а также предусматривает возможность введения режима «экстраординарной ситуации» в сфере обращения с бездомными животными. По мнению авторов петиции, эти меры не только не повысят безопасность горожан, но и могут ухудшить ситуацию, спровоцировав рост нападений животных на людей, аналогичный тому, что наблюдался до внедрения программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).

В петиции также обращается внимание на противоречии законопроекта федеральному законодательству, в частности, статьям 35 и 55 Конституции РФ, а также на размытость используемых формулировок. Отдельно отмечается несоответствие устанавливаемого 35-суточного срока содержания животных в ПВС нормам Гражданского кодекса РФ.

Подчеркиваются и риски, связанные с недобросовестностью подрядных организаций, осуществляющих отлов, и потенциальной жестокостью по отношению к животным. Принятие законопроекта, как предупреждают авторы петиции, также может вызвать волну социального недовольства и усилить протестные настроения среди населения области.

Ранее Сиб.фм писал о том, как вести себя с нуждающимся в помощи дикими животными по рекомендациям зоопсихолога.