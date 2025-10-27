Пойман маньяк, насиловавший женщин в 90-х годах

В американском штате Джорджия задержан 57-летний Майкл Бенджамин, подозреваемый в совершении серии изнасилований в нью-йоркском районе Куинс в период с 1995 по 1997 год. Как сообщает New York Post, его арестовали 16 октября в городе Коньерс после того, как анализ ДНК, взятый при задержании 22 сентября, совпал с образцами, собранными на местах преступлений три десятилетия назад.
Согласно обвинению, жертвами Бенджамина стали как минимум пять женщин. Его типичной схемой было проникновение в квартиры жертв, после чего он совершал изнасилования и грабежи. В одном из случаев он напал на девушку в подъезде её дома, угрожая пистолетом. Чтобы избежать опознания, преступник систематически накрывал головы жертв простынями или одеждой. Вскоре после последнего известного преступления Бенджамин переехал в Джорджию.
Несмотря на прямые улики, мужчина не признаёт свою вину и отвергает все обвинения. Выяснилось, что ещё до серии нападений в Нью-Йорке он уже состоял на учёте как лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности, за попытку изнасилования в 1990 году. В настоящее время Бенджамин этапирован в Нью-Йорк для проведения основного судебного процесса, где ему грозит до 25 лет лишения свободы.
