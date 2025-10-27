Пойман маньяк, насиловавший женщин в 90-х годах

Несмотря на прямые улики, мужчина не признаёт свою вину и отвергает все обвинения. Выяснилось, что ещё до серии нападений в Нью-Йорке он уже состоял на учёте как лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности, за попытку изнасилования в 1990 году. В настоящее время Бенджамин этапирован в Нью-Йорк для проведения основного судебного процесса, где ему грозит до 25 лет лишения свободы.