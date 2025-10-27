Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нутрициолог рассказала о последствиях низкокалорийных диет

Нутрициолог Масленникова: низкокалорийные диеты чреваты снижением иммунитета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Повышение уровня стресса, снижение иммунитета, ухудшение состояния кожи могут стать последствиями низкокалорийных диет, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

«Снижение калорий более на 20% от нормы или ниже базового уровня повысит уровень стресса, тревожности, нарушит баланс поступления питательных веществ, что вызовет дефицитные состояния по необходимым витаминам и микроэлементам. Это влечет за собой снижение иммунитета, когнитивных способностей, уровня энергии, скажется на состоянии кожи», — сказала эксперт.

Нутрициолог порекомендовала перед началом похудения рассчитать количество калорий, которые необходимы для базового метаболизма, по формуле Миффлина-Сан Жеора.

«Ваш базовый метаболизм (основной обмен) — это калории, которые сжигаются, когда вы находитесь в покое, и энергия тратится на обеспечение процессов дыхания, пищеварения, кровообращения, поддержание температуры тела, работу мозга и т.д. Ваша норма калорий соответствует поддержанию веса с текущей физической активностью (вы не худеете и не набираете вес)», — рассказала специалист.

Нутрициолог отметила, что для безопасного похудения рекомендуется снижать калории от нормы на 4−20%.

«Если ваша цель — снижение веса, то рекомендуется снижать калории от нормы на 4−20% для безопасного похудения», — сказала Масленникова.