Нутрициолог рассказала о последствиях низкокалорийных диет

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Повышение уровня стресса, снижение иммунитета, ухудшение состояния кожи могут стать последствиями низкокалорийных диет, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
«Снижение калорий более на 20% от нормы или ниже базового уровня повысит уровень стресса, тревожности, нарушит баланс поступления питательных веществ, что вызовет дефицитные состояния по необходимым витаминам и микроэлементам. Это влечет за собой снижение иммунитета, когнитивных способностей, уровня энергии, скажется на состоянии кожи», — сказала эксперт.
Нутрициолог порекомендовала перед началом похудения рассчитать количество калорий, которые необходимы для базового метаболизма, по формуле Миффлина-Сан Жеора.
«Ваш базовый метаболизм (основной обмен) — это калории, которые сжигаются, когда вы находитесь в покое, и энергия тратится на обеспечение процессов дыхания, пищеварения, кровообращения, поддержание температуры тела, работу мозга и т.д. Ваша норма калорий соответствует поддержанию веса с текущей физической активностью (вы не худеете и не набираете вес)», — рассказала специалист.
Нутрициолог отметила, что для безопасного похудения рекомендуется снижать калории от нормы на 4−20%.
«Если ваша цель — снижение веса, то рекомендуется снижать калории от нормы на 4−20% для безопасного похудения», — сказала Масленникова.