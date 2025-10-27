Ричмонд
МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой аренды жилья

Аферисты предлагают арендаторам квартир вносить плату якобы по новым реквизитам.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали использовать новую схему обмана, в рамках которой выдают себя за владельцев квартир и просят у съёмщиков жилья внести арендную плату по другим реквизитам, следует из материалов МВД России.

Уточняется, что новые счета, на которые аферисты перечисляют деньги, в реальности принадлежат аферистам. После поступления средств связь арендаторов с теми, кто просил внести плату, обрывается.

Напомним, в середине октября управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, что злоумышленники стали чаще обманывать граждан под предлогом перегона автомобилей из-за рубежа.

Как правило, они связываются с жертвами через мессенджеры. Одним из требований аферистов в таких случаях является оплата в криптовалюте.