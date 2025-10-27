Назван размер средней социальной пенсии в России

Социальная пенсия предоставляется гражданам, которые не наработали достаточное количество стажа и пенсионных баллов, или человек совсем не был официально трудоустроен, рассказал эксперт. «Она, как правило, меньше страховой и предоставляется позже по возрасту», — добавил Гиринский.