Раскрыт размер средней социальной пенсии в России: чему она равна

Гиринский: в России средняя социальная пенсия составляет 15,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Размер средней социальной пенсии в России сегодня составляет примерно 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«На сегодняшний день средняя величина (социальной пенсии — ред.) колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, при этом возможны вариации с учётом региональных доплат», — уточнил Гиринский.

Он пояснил, что социальная пенсия назначается тем россиянам, кто не накопил необходимый трудовой стаж и пенсионные баллы или вовсе не был официально трудоустроен.

«Как правило, она ниже страховой пенсии и назначается позже по возрасту», — добавил эксперт.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков заявил, что формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости.

Также известно, что в России пройдет масштабная индексация пенсий. В Соцфонде рассказали, как увеличатся пособия в 2026 году.