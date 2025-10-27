Раскрыт размер средней социальной пенсии в России: чему она равна

Размер средней социальной пенсии в России сегодня составляет примерно 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«На сегодняшний день средняя величина (социальной пенсии — ред.) колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, при этом возможны вариации с учётом региональных доплат», — уточнил Гиринский.
Он пояснил, что социальная пенсия назначается тем россиянам, кто не накопил необходимый трудовой стаж и пенсионные баллы или вовсе не был официально трудоустроен.
«Как правило, она ниже страховой пенсии и назначается позже по возрасту», — добавил эксперт.
Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков заявил, что формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости.
