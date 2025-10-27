Россияне получат пособия и зарплаты в ноябре раньше из-за праздников

Она пояснила РИА «Новости», что, согласно закону, если день выплаты приходится на выходной или праздник, то работодатель или Пенсионный фонд обязан произвести расчёт в последний рабочий день перед ними.
Таким образом, деньги поступят гражданам в период с 27 октября по 1 ноября, в зависимости от графика выплат.
