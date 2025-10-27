Россияне получат пособия и зарплаты в ноябре раньше из-за праздников

Ранее была названа максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году. Также Life.ru рассказывал, что в РФ увеличат число семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка. А ещё россиянкам объяснили, как оформить пособие по беременности и родам.