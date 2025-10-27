Ричмонд
Россияне получат пособия и зарплаты в ноябре раньше из-за праздников

Пенсии, пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получат досрочно. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Источник: Life.ru

Она пояснила РИА «Новости», что, согласно закону, если день выплаты приходится на выходной или праздник, то работодатель или Пенсионный фонд обязан произвести расчёт в последний рабочий день перед ними.

Таким образом, деньги поступят гражданам в период с 27 октября по 1 ноября, в зависимости от графика выплат.

Ранее была названа максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году. Также Life.ru рассказывал, что в РФ увеличат число семей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка. А ещё россиянкам объяснили, как оформить пособие по беременности и родам.

