В Академгородке Новосибирска заметили подозрительных людей

По словам свидетелей, на улице Ученых детям якобы предлагали пройти к какой-то машине, где раздают конфеты. В одних сообщениях речь шла о подростках, в других о женщине среднего возраста. Родители призывали друг друга напомнить детям, чтобы они не общались с незнакомцами и никуда не шли по их просьбе.