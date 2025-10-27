Ричмонд
В Академгородке Новосибирска заметили подозрительных людей

В родительских чатах школ верхней зоны Новосибирского Академгородка появились предупреждения о подозрительной активности неизвестных лиц.

Источник: Freepik

Очевидцы утверждают, что на улице к младшим школьникам подходили незнакомцы. Об этом сообщает academ.info.

По словам свидетелей, на улице Ученых детям якобы предлагали пройти к какой-то машине, где раздают конфеты. В одних сообщениях речь шла о подростках, в других о женщине среднего возраста. Родители призывали друг друга напомнить детям, чтобы они не общались с незнакомцами и никуда не шли по их просьбе.

Участники чатов договорились немедленно обращаться в полицию, если станут свидетелями такого происшествия. Однако правоохранители быстро отреагировали: сотрудники отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по Новосибирску, узнав о ситуации из соцсетей, начали проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.