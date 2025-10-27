Бастрыкин держит на контроле результаты проверки в аварийной школе Владивостока

В соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании школы во Владивостоке. Здание 1944 года постройки, его фасад, межэтажные перекрытия и стены разрушаются, инженерные коммуникации изношены. Кроме того, в школе отсутствует водоснабжение. Обращения родителей результатов не принесли. Организацией ремонта ответственные лица не занимаются.