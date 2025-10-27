Бастрыкин держит на контроле результаты проверки в аварийной школе Владивостока

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин держит на контроле проверку информации о ненадлежащем состоянии одной из школ Владивостока, сообщил информационный центр СКР.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Эдуарду Анатольевичу Трубчику доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
В соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании школы во Владивостоке. Здание 1944 года постройки, его фасад, межэтажные перекрытия и стены разрушаются, инженерные коммуникации изношены. Кроме того, в школе отсутствует водоснабжение. Обращения родителей результатов не принесли. Организацией ремонта ответственные лица не занимаются.
Краевой Следком проводит процессуальную проверку.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки в школе Надеждинского района. Ранее ученики образовательного учреждения попали в жуткую давку в раздевалке во время перемены.