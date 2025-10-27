Роспотребнадзор рассказал о профилактике респираторных заболеваний

Для профилактики респираторных заболеваний важно обеспечить полноценный сон, достаточную физическую активность, сбалансированное питание и включать в рацион продукты, богатые витамином С. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Ежегодно в осенне-зимний период фиксируется рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). Эти инфекции поражают дыхательную систему и могут быть вызваны вирусами, бактериями, реже грибками. Большинство случаев связано с вирусами», — отметили в ведомстве.
Также там уточнили, что для профилактики заболеваний важно стараться избегать контактов с людьми, у которых есть признаки болезни — насморк, кашель, чихание, а также регулярно и тщательно мыть руки с мылом.
В пресс-службе посоветовали регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами и стараться не касаться руками лица, находясь вне дома.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали проводить влажную уборку, часто проветривать помещения и проводить как можно больше времени на свежем воздухе, при этом одеваться по погоде.
Ранее в ведомстве сообщили о пиковом уровне заболеваемости ОРВИ в этом сезоне.