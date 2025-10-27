Почему в Новосибирске нет бензина 27 октября 2025 года

Например, на прошлой неделе две автозаправки сети «Nafta24» полностью остались без топлива. На некоторых других АЗС в продаже оставалось лишь дизельное топливо. Там же, где бензин все же присутствовал, образовывались многокилометровые очереди.
Причины сложившейся ситуации.
Эксперты называют несколько причин возникшего дефицита. Существенную роль сыграла атака беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия в европейской части России. В результате несколько заводов в южных регионах и Поволжье оказались повреждены и приостановили работу для проведения восстановительных работ на продолжительный срок, что негативно отразилось на положении дел в отрасли.
Меры, принятые властями.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание оперативного штаба, посвященное вопросам обеспечения устойчивого развития региональной экономики. Один из вопросов, рассмотренных на заседании, был связан с состоянием рынка труда и мониторингом цен на топливо в период уборочной кампании. По информации Минпромторга региона, на территории области работает 470 автозаправочных станций. Из них 132 принадлежат вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, а 338 являются независимыми хозяйствующими субъектами. Поставки топлива в регион, по официальным данным, осуществляются в соответствии с утвержденным графиком, а заявки от сельхозпроизводителей удовлетворяются по мере их поступления.
Предупреждение от УФАС.
УФАС по Новосибирской области вынесло предупреждение ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» после выявления фактов ограничений в отпуске топлива.
В ФАС пояснили, что данная компания занимает лидирующие позиции на новосибирском рынке бензина и дизельного топлива. В течение текущего месяца организация значительно увеличила объемы реализации горючего вертикально-интегрированным нефтяным компаниям.
При этом поставки для независимых участников рынка сократились вдвое по бензину марки АИ-95 и в четыре раза по АИ-92, также было зафиксировано существенное снижение объемов по дизельному топливу. В УФАС подчеркнули, что не было обнаружено никаких экономических, технологических или иных объективных причин, которые могли бы оправдать подобное ограничение поставок для независимых игроков.
Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких отметил, что и ранее обращал внимание, что отношение «Газпромнефти» к независимым участникам рынка «идет с перекосом».
Каковы прогнозы для жителей Новосибирска?
В ближайшее время новосибирцев с высокой долей вероятности ожидает рост цен на топливо. Специалисты предполагают, что дизельное топливо будет присутствовать в продаже стабильно, а вот по ситуации бензином октябрь обещает быть сложным: его продажи будут осуществляться исключительно по мере поступления с нефтеперерабатывающих заводов в регион.