Почему в Новосибирске нет бензина 27 октября 2025 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание оперативного штаба, посвященное вопросам обеспечения устойчивого развития региональной экономики. Один из вопросов, рассмотренных на заседании, был связан с состоянием рынка труда и мониторингом цен на топливо в период уборочной кампании. По информации Минпромторга региона, на территории области работает 470 автозаправочных станций. Из них 132 принадлежат вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, а 338 являются независимыми хозяйствующими субъектами. Поставки топлива в регион, по официальным данным, осуществляются в соответствии с утвержденным графиком, а заявки от сельхозпроизводителей удовлетворяются по мере их поступления.