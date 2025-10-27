Ричмонд
Как сделать маникюр на Хэллоуин без лишних затрат: названо простое решение

Дизайнер Рубен: наклейки на ногти — идеальное решение для маникюра на Хэллоуин.

Источник: Комсомольская правда

С приближением Хэллоуина многие задумываются о том, как украсить свои ногти в честь этого праздника. Мастер маникюра и педикюра, основатель студии и инструктор по маникюру Анна Рубен назвала KP.RU простую идею, которая не займет много времени.

— Делать маникюр два раза за месяц только из-за Хэллоуина — не совсем практично. Но выход есть! Клиентки в основном выбирают цвет лака, который подойдет к их образу, покрывают им ногти, а в канун страшного праздника клеят наклейку, которая подходит под их костюм, — поделилась эксперт.

Например, по словам специалиста, это могут быть изображения вампиров, тыквы или кукол. Такие наклейки можно найти в любом магазине, продающем лаки и товары для маникюра. После праздника их легко удалить.

Кроме того, популярными цветами для маникюра в этот период становятся оранжевый, черный, красный и белый — цвета, которые ассоциируются с Хэллоуином. А вот если говорить об осеннем маникюре в целом, то в моде такие оттенки, как коричневый, зеленый и горчичный.

Однако полноценный маникюр на Хэллоуин, конечно, может быть дороже обычного. Ручная роспись и украшение ногтей потребуют дополнительных затрат.