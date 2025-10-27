Во Владивостоке приступили к укладке асфальта на улице Мордовцева

Создание комфортной среды предусматривает организацию двух площадок для отдыха — скверов — на пересечениях с Океанским проспектом и в районе площади Семёновской. На Мордовцева сформирована широкая прогулочная зона с удобными тротуарами и тематическими зелёными холмами, дополненная лавочками и архитектурными малыми формами. Парковка организована по параллельному типу, что позволит горожанам использовать обновлённое пространство без ущерба пешеходной зоне. При этом проезжая часть сохраняется для автомобилей, но движение становится односторонним.