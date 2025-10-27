Во Владивостоке приступили к укладке асфальта на улице Мордовцева

Во Владивостоке стартовало асфальтирование улицы Мордовцева: 25 октября глава города Константин Шестаков лично проверил ход работ, подтвердив в своих аккаунтах в соцсетях, что строители начали укладывать первый слой покрытия и рассчитывают выполнить основной объём в ближайшие дни.
«Открыть территорию после благоустройства планируем во второй декаде ноября этого года», — подчеркнул Константин Шестаков.
По данным пресс-службы администрации Владивостока, уже завершены все мероприятия по перекладке инженерных сетей, бетонированию и озеленению, а верхняя часть улицы обеспечена новой системой освещения. По заявлению администрации Владивостока, после окончания асфальтирования световые приборы подключат также на центральном участке улицы.
Реконструкция Мордовцева ведётся комплексно: заменены магистральные сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Выполнено масштабное озеленение: высажены берёзы, клёны, тисы, спиреи и бересклеты, композиции дополнены многолетними травянистыми растениями, такими как фалярис и хоста. Для предотвращения несанкционированной парковки установлены специальные антипарковочные столбики. Новые фонари обеспечивают современное уличное освещение.
Создание комфортной среды предусматривает организацию двух площадок для отдыха — скверов — на пересечениях с Океанским проспектом и в районе площади Семёновской. На Мордовцева сформирована широкая прогулочная зона с удобными тротуарами и тематическими зелёными холмами, дополненная лавочками и архитектурными малыми формами. Парковка организована по параллельному типу, что позволит горожанам использовать обновлённое пространство без ущерба пешеходной зоне. При этом проезжая часть сохраняется для автомобилей, но движение становится односторонним.