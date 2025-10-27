Фестиваль культур стран АТР завершается в Приморье

В свою очередь зрители признаются, что с нетерпением ждут каждое выступление фестиваля. Многие из них стараются попасть на каждый концерт. «Классическая музыка отвлекает от работы. После тяжелого рабочего дня прийти, послушать прекрасную музыку, отвлечься от проблем, нам очень нравится!», — отмечают горожане.