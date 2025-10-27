Фестиваль культур стран АТР завершается в Приморье

Шестой по счету фестиваль собрал на сцене ведущие симфонические коллективы Дальнего Востока, музыкантов из Китая, Москвы и Владивостока. С 3 октября зрители услышали три масштабные программы, в которых переплелись классика и современность, национальные мотивы и новаторские музыкальные идеи.
Финальный вечер пройдет с участием Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением Сергея Шебалина. Солисткой станет лауреат международных конкурсов и солистка Приморской филармонии Галина Гребенюк. В программе: «Вальс-Бостон» Гии Канчели, «Fratres» Арво Пярта и сюита из балета «Гаяне» Арама Хачатуряна.
По словам Сергея Шебалина, приезд гостей из соседних регионов позволяет музыкантам обмениваться традициями. «Это профессиональное единство только на пользу и музыкантам, и нашим дорогим слушателям», — подметил он.
В свою очередь зрители признаются, что с нетерпением ждут каждое выступление фестиваля. Многие из них стараются попасть на каждый концерт. «Классическая музыка отвлекает от работы. После тяжелого рабочего дня прийти, послушать прекрасную музыку, отвлечься от проблем, нам очень нравится!», — отмечают горожане.
Директор Приморской краевой филармонии Виктория Кочеткова подчеркивает, что фестиваль — это не просто концертный цикл, а важная культурная миссия, позволяющая объединять во Владивостоке весь Азиатско-Тихоокеанский регион.
Напомним, Фестиваль культур стран АТР проводится во Владивостоке с 2013 года при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. За эти годы на сцене филармонии выступали звезды мирового уровня от Академического сеульского хора до китайских национальных ансамблей.