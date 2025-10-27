Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто и почему облил серной кислотой Валентину Ветцель, которая руководила предприятием в Кургане

Судьба легендарной Валентины Ветцель, которая была одним из руководителей муниципального предприятия в Кургане — это жесткая и поучительная драма о цене принципиальности, о том, как отказ подчиниться криминальному миру может стоить человеку здоровья. Ветцель прошла путь от простой буфетчицы до замдиректора МУП «Зауралснаб» и заплатила за свою несгибаемость страшную цену. Представитель преступной группировки облил женщину серной кислотой. Следователи обвиняли ее в мошенничестве, ждали, что она сдаст важных людей. Но этого не произошло. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.

Судьба легендарной Валентины Ветцель, которая была одним из руководителей муниципального предприятия в Кургане — это жесткая и поучительная драма о цене принципиальности, о том, как отказ подчиниться криминальному миру может стоить человеку здоровья. Ветцель прошла путь от простой буфетчицы до замдиректора МУП «Зауралснаб» и заплатила за свою несгибаемость страшную цену. Представитель преступной группировки облил женщину серной кислотой. Следователи обвиняли ее в мошенничестве, ждали, что она сдаст важных людей. Но этого не произошло. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.

Читать далее.