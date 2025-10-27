Кто и почему облил серной кислотой Валентину Ветцель, которая руководила предприятием в Кургане

Судьба легендарной Валентины Ветцель, которая была одним из руководителей муниципального предприятия в Кургане — это жесткая и поучительная драма о цене принципиальности, о том, как отказ подчиниться криминальному миру может стоить человеку здоровья. Ветцель прошла путь от простой буфетчицы до замдиректора МУП «Зауралснаб» и заплатила за свою несгибаемость страшную цену. Представитель преступной группировки облил женщину серной кислотой. Следователи обвиняли ее в мошенничестве, ждали, что она сдаст важных людей. Но этого не произошло. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.