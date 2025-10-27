Юбилейный фестиваль современной музыки пройдёт в Хабаровске

Первый концерт цикла состоится 28 октября в большом зале краевого колледжа искусств. Публику ждут инструментальные и вокальные произведения Владимира Будникова, Анжелики Вольф, Юрия Владимирова и Александра Новикова. Заключительный гала-концерт и награждение лауреатов конкурса молодых композиторов имени Владимирова пройдут 25 декабря. Вход на все мероприятия свободный.