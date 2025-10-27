Юбилейный фестиваль современной музыки пройдёт в Хабаровске

В Хабаровске стартует X юбилейный фестиваль современной музыки «Дальневосточные ассамблеи — 2025». Фестиваль, приуроченный к 65-летию регионального отделения Союза композиторов России, объединит известных музыкантов и молодых исполнителей, сообщили в краевом министерстве культуры.
Первый концерт цикла состоится 28 октября в большом зале краевого колледжа искусств. Публику ждут инструментальные и вокальные произведения Владимира Будникова, Анжелики Вольф, Юрия Владимирова и Александра Новикова. Заключительный гала-концерт и награждение лауреатов конкурса молодых композиторов имени Владимирова пройдут 25 декабря. Вход на все мероприятия свободный.
Проект направлен на сохранение и продвижение музыкального наследия дальневосточных авторов. Его организаторами выступили региональное отделение Союза композиторов и Хабаровский краевой колледж искусств.
«Фестиваль помогает открывать новые имена, знакомит слушателей с творчеством дальневосточных композиторов», — отметил министр культуры края Дмитрий Кузнецов.
Как рассказала председатель регионального отделения Союза композиторов России Лариса Михайленко, произведения местных авторов проникнуты духом Приамурья и основаны на легендах и преданиях. Она выразила признательность ветеранам дальневосточной композиторской школы и подчеркнула значимость поддержки молодых творцов.