Собянин: отражена атака 30-го беспилотника, летевшего на Москву

В ночь на понедельник российские военные ликвидировали более 20 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.
По данным на 03:47, сбиты 30 беспилотников ВСУ. На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.
«Атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в 03:47 в Telegram.
Сообщение о первом сбитом беспилотнике было опубликовано в 00:40 мск. В 02:48 Собянин сообщал о ликвидированных 26 БПЛА, летевших на Москву.
Ранее Собянин заявил, что в ночь на субботу российские силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, летевших на российскую столицу.