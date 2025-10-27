В Новосибирске не хватает специалистов в сфере искусственного интеллекта

Заместитель министра цифрового развития Новосибирской области Ирина Савельева рассказала на форуме «Учебная Сибирь» в Экспоцентре, что сегодня в регионе ощущается дефицит специалистов в сфере искусственного интеллекта — требуется около двух тысяч кадров. Об этом пишет Сиб.фм.