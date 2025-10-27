Ричмонд
В Новосибирске не хватает специалистов в сфере искусственного интеллекта

Источник: Philipp Katzenberger/CC0

Заместитель министра цифрового развития Новосибирской области Ирина Савельева рассказала на форуме «Учебная Сибирь» в Экспоцентре, что сегодня в регионе ощущается дефицит специалистов в сфере искусственного интеллекта — требуется около двух тысяч кадров. Об этом пишет Сиб.фм.

Среди наиболее востребованных профессий она назвала программистов-разработчиков, системных администраторов, специалистов технической поддержки, аналитиков, тестировщиков, руководителей проектов и групп разработки, дизайнеров, дата-сайентистов и экспертов по информационной безопасности.

По словам Савельевой, для подготовки таких специалистов в этом году увеличено количество бюджетных мест: в 10 вузах региона их стало 2495, а в 14 колледжах 1065.