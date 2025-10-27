Офтальмолог рассказал, как «плохой» холестерин влияет на здоровье глаз

Однако есть продукты и факторы, которые могут серьезно навредить зрению. Повышенный уровень «плохого» холестерина влияет не только на сердце, но и на состояние кровеносных сосудов глаз. Иногда от него зрение страдает даже больше, чем от компьютеров и смартфонов.