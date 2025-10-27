Офтальмолог рассказал, как «плохой» холестерин влияет на здоровье глаз

Многие из нас привыкли думать, что для хорошего зрения нужно есть морковку или пить экстракты черники, но оказывается, что настоящая угроза для глаз приходит с повышенным уровнем холестерина. Об этом KP.RU рассказал профессор-офтальмолог Вардан Мамиконян, который имеет более 40 лет опыта в медицине.
— Любое полноценное, здоровое питание, безусловно, полезно для организма. Но утверждать, что какой бы то ни было продукт способен заметно улучшить состояние органа зрения — это, конечно, несерьезно, — пояснил Мамиконян.
Однако есть продукты и факторы, которые могут серьезно навредить зрению. Повышенный уровень «плохого» холестерина влияет не только на сердце, но и на состояние кровеносных сосудов глаз. Иногда от него зрение страдает даже больше, чем от компьютеров и смартфонов.
— Если у человека повышен уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности. ЛНП), то это неблагоприятно сказывается на состоянии всех кровеносных сосудов. А наши глаза это просто кладезь сосудов, — подчеркнул профессор.
По его словам, злоупотребление животными жирами и фастфудом без должного лечения атеросклероза может привести к серьезным проблемам с глазами.