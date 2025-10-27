В Новосибирске началась шестидневная рабочая неделя перед ноябрьскими праздниками

В Новосибирске стартовала шестидневная рабочая неделя, связанная с переносом выходных дней перед празднованием Дня народного единства. Как сообщили в мэрии, суббота, 1 ноября, будет рабочей для большинства предприятий и организаций города.
Исключение сделано лишь для служб с непрерывным производственным циклом и систем жизнеобеспечения. Решение о продлении рабочей недели принято для того, чтобы компенсировать длинные ноябрьские выходные — с 2 по 4 ноября.
В праздничные дни в городе запланированы концерты, выставки и народные гуляния. Таким образом, новосибирцы будут трудиться шесть дней подряд, а затем получат возможность отдохнуть три дня подряд.