Благоустройство набережной Спортивной гавани во Владивостоке продолжится в 2026 году

В 2024 году на набережной также проходили работы по благоустройству. Здесь обустроили амфитеатр с видом на бухту и терренкур, облегчающий доступ к набережной для всех посетителей, включая маломобильных граждан. Также были выполнены работы по посадке зеленых насаждений, установке скамеек и осветительных приборов.