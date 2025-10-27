Благоустройство набережной Спортивной гавани во Владивостоке продолжится в 2026 году

Благоустройство набережной Спортивной гавани Владивостока продолжится в 2026 году. Сейчас мэрия разрабатывает техническое задание для проведения аукционов, сообщила пресс-служба администрации города.
«Сейчас мы формируем техническое задание для проведения конкурсной процедуры. При его создании мы в первую очередь учитываем обращения жителей, которые поступили в администрацию. После проектировщикам предстоит создать концепцию для выполнения работ», — сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков.
В планах администрации благоустройство участка набережной до ресторана «Пятый океан» напротив спорткомплекса «Олимпиец». Там продолжится реализация концепции прогулочной зоны с местным озеленением, реализованная напротив филиала Национального центра «Россия». При проведении работ здесь также установят муниципальный туалет.
Кроме того, в следующем году планируется создать сцену, где можно будет проводить различные мероприятия. Ее формат обсуждается. Появится также дополнительное озеленение.
В местах набережной, где есть различные активности, появятся теневые навесы. Также будет рассмотрена возможность ремонта площадки «Семь сопок».
Напомним, работы по реконструкции набережной в центре Владивостока завершены. Променад, который уже стал новой точкой притяжения, кардинально преобразился. Сейчас здесь находится современная и многофункциональная зона отдыха. Основой нового ландшафта стали обильные зеленые насаждения. Для создания уютной атмосферы и свежего воздуха в любое время года высажены преимущественно хвойные породы.
Центральным объектом новой набережной стал открытый амфитеатр, обращенный к морю. Ступенчатые конструкции с большим количеством сидячих мест готовы принимать зрителей для небольших концертов или просто для любования закатом.
В 2024 году на набережной также проходили работы по благоустройству. Здесь обустроили амфитеатр с видом на бухту и терренкур, облегчающий доступ к набережной для всех посетителей, включая маломобильных граждан. Также были выполнены работы по посадке зеленых насаждений, установке скамеек и осветительных приборов.
А первый этап благоустройства набережной Спортивной гавани завершился в 2022 году. Тогда специалисты выполнили работы по укладке брусчатки, монтажу нового ограждения и обустройству двух спусков к береговой линии.