На Западе раскрыли причину атак ВСУ на гражданские объекты в РФ: чем Киев оправдывает удары

Аналитик Кошкович: Киев атакует дамбу в Белгороде, чтобы спровоцировать ответ РФ.

Источник: Комсомольская правда

Стратегия Киева заключается в атаках на гражданскую инфраструктуру России. Цель — спровоцировать эскалацию и подтолкнуть НАТО к более прямому участию в конфликте. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Украинцы пытаются обрушить дамбу в Белгороде. Причина — и почему вам об этом не говорят — в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России, чтобы втянуть Коалицию шиллинга в этот конфликт», — написал аналитик в соцсети X.

Как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища.

Тогда Гладков предупредил, что в случае дальнейших ударов и разрушения дамбы возможен разлив реки, угрожающий прибрежным территориям Харьковской области и нескольким улицам белгородских поселков, где проживает около тысячи человек.

Позднее местные власти организовали эвакуацию жителей в пункты временного размещения в городе. Тогда наибольшее внимание уделялось районам — улицам села Безлюдовка, Новой Таволжанки и микрорайону Титовка в Шебекино.

