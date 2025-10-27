Аферисты придумали новую схему обмана россиян: дело вновь дошло до оплаты аренды жилья

В связи с этим российским гражданам советуют оплачивать аренду исключительно по проверенным реквизитам, предварительно согласованным с настоящим собственником. Кроме того, в МВД рекомендуют обязательно уточнять любые изменения платежных данных напрямую — например, по телефону.