Аферисты придумали новую схему обмана россиян: дело вновь дошло до оплаты аренды жилья

Мошенники начали применять новую схему обмана россиян при оплате аренды жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
В ведомстве предупреждают, что злоумышленники, выдавая себя за владельцев квартир, просят арендаторов перечислить оплату по «новым» реквизитам. Как только деньги проходят, связь с «арендодателями» сразу прекращается.
В связи с этим российским гражданам советуют оплачивать аренду исключительно по проверенным реквизитам, предварительно согласованным с настоящим собственником. Кроме того, в МВД рекомендуют обязательно уточнять любые изменения платежных данных напрямую — например, по телефону.
Известно, что сделки купли-продажи недвижимости можно проводить без участия нотариуса, чем часто пользуются злоумышленники. Они оформляют поддельные документы и подобным образом незаконно овладевают жильем.
Ранее адвокат Оксана Филачева перечислила способы защиты от мошенников при покупке квартиры.