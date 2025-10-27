Арестованы новые фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево» арестованы две сестры и их мать, подозреваемые в участии в преступном сообществе. Как сообщил РИА Новости информированный источник, все трое содержатся в одном из столичных следственных изоляторов.