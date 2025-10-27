Лавров рассказал, как Путин в Анкоридже расспрашивал Трампа о концепции США по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин на российско-американском саммите на Аляске подтвердил готовность Москвы работать для урегулирования на Украине, опираясь на концепцию, предложенную США. Об этом в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Российский дипломат напомнил, что до этого мероприятия специальный посланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф приехал в Москву с предложениями по Украине, которые Москва внимательно изучила.
«Президент России Владимир Путин (на Аляске. — Прим. Ред.) подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: Верно ли это? Так ли это? Все было подтверждено», — рассказал Лавров.
И уже после этого Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе.
Прямого ответа не последовало, уточнил дипломат, Россия и США договорились о паузе на обдумывание предложения. Затем Трамп обсудил концепцию с лидерами стран Западной Европы, а российский лидер — с главами соседних стран и союзников РФ.
В конце сентября в Нью-Йорке глава МИД России напомнил госсекретарю Марко Рубио об этой последовательности событий. Он подтвердил заинтересованность в концепции.
Вечером 15 августа 2025 в американском штате Аляска, на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
На состоявшемся после встречи брифинге для прессы Путин отметил, что результаты переговоров с Дональдом Трампом создают предпосылки для урегулирования украинского конфликта. При этом глава Белого дома Дональд Трамп отметил продуктивные переговоры с Путиным за закрытыми дверьми. Однако конкретных договоренностей по вопросам Украины мировые лидеры не озвучили.
А уже в начале октября заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков высказался об украинском урегулировании. По его словам, импульс по данному вопросу в значительной мере исчерпан. И это является результатом деструктивных действий Европы. Впрочем, не все политики согласились с высказыванием замминистра.
Позднее в ходе телефонного разговора Путина и Трампа мировые лидеры договорились о личной встрече в Будапеште. Однако после этого глава Белого дома отменил поездку. А недавно он заявил, что встретится с Путиным, если стороны смогут договориться по Украине. При этом американский глава рассказал, что раньше думал иначе: ему казалось, что конфликт на Украине закончится быстро, еще до того, как будет заключен мир на Ближнем Востоке.