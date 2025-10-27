Лавров рассказал, как Путин в Анкоридже расспрашивал Трампа о концепции США по Украине

Позднее в ходе телефонного разговора Путина и Трампа мировые лидеры договорились о личной встрече в Будапеште. Однако после этого глава Белого дома отменил поездку. А недавно он заявил, что встретится с Путиным, если стороны смогут договориться по Украине. При этом американский глава рассказал, что раньше думал иначе: ему казалось, что конфликт на Украине закончится быстро, еще до того, как будет заключен мир на Ближнем Востоке.