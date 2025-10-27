Омский рыбак обнаружил следы жизнедеятельности бобров на Омке

О расширении ареала обитания бобров в Омской области сообщается в телеграм-канале «Рыбалка в Омске». Рыбак обнаружил следы жизнедеятельности грызунов на реке Омска в Кормиловском районе.
«Пытался порыбачить в выходные на Омке и с удивлением обнаружил следы жизнедеятельности бобров. Откуда они тут взялись и чем живут — не понятно. Кормиловский район», — написал мужчина, прикрепив к посту фотографию с характерным для бобров обращение с деревьями.
В комментариях омские рыбаки разделились на удивившихся и на тех, кто сообщил, что уже давно видят на Омке этих зверьков. В частности, один из омичей написал про затон за дачами в поселке Ростовка, где бобры живут в большом количестве и даже умудрились отстроить там значительную плотину.