В Госдуму внесут законопроект о доплатах учителям-наставникам

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» готовят законопроект, который предусматривает премирование педагогов-наставников в школе за поддержку молодых учителей. Документ, который есть в распоряжении РИА Новости, предлагает установить ежемесячную доплату наставникам в размере не менее 50% от их оклада.
Уточняется, что автором инициативы выступил лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов.
В пояснительной записке к проекту говорится, что цель закона — создать серьёзный материальный стимул для опытных педагогов, готовых взять на себя ответственность за профессиональное сопровождение молодых коллег.
Сам Миронов подчеркнул, что одной из ключевых проблем в системе образования остаётся высокая текучесть кадров, особенно среди молодых специалистов. По экспертным оценкам, средний возраст школьных учителей в России составляет 45−46 лет, при этом 21% учителей — в возрасте 52−58 лет, а около трети — пенсионного возраста. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект будет подан на рассмотрение Госдумы в понедельник, 27 августа.
Недавно в Госдуме рассказали о бумажном «терроре» в отношении учителей. Также известно, что зарплату педагогам предложили установить на уровне не ниже двух с половиной «минималок».