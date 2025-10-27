Ричмонд
В Госдуму внесут законопроект о доплатах учителям-наставникам

В ГД отметили, что одной из ключевых проблем в системе образования остаётся высокая текучесть кадров.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» готовят законопроект, который предусматривает премирование педагогов-наставников в школе за поддержку молодых учителей. Документ, который есть в распоряжении РИА Новости, предлагает установить ежемесячную доплату наставникам в размере не менее 50% от их оклада.

Уточняется, что автором инициативы выступил лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что цель закона — создать серьёзный материальный стимул для опытных педагогов, готовых взять на себя ответственность за профессиональное сопровождение молодых коллег.

Сам Миронов подчеркнул, что одной из ключевых проблем в системе образования остаётся высокая текучесть кадров, особенно среди молодых специалистов. По экспертным оценкам, средний возраст школьных учителей в России составляет 45−46 лет, при этом 21% учителей — в возрасте 52−58 лет, а около трети — пенсионного возраста. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект будет подан на рассмотрение Госдумы в понедельник, 27 августа.

Недавно в Госдуме рассказали о бумажном «терроре» в отношении учителей. Также известно, что зарплату педагогам предложили установить на уровне не ниже двух с половиной «минималок».