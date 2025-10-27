В Госдуму внесут законопроект о доплатах учителям-наставникам

Сам Миронов подчеркнул, что одной из ключевых проблем в системе образования остаётся высокая текучесть кадров, особенно среди молодых специалистов. По экспертным оценкам, средний возраст школьных учителей в России составляет 45−46 лет, при этом 21% учителей — в возрасте 52−58 лет, а около трети — пенсионного возраста. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект будет подан на рассмотрение Госдумы в понедельник, 27 августа.