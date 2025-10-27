Камчатский вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 км

Выброс пепла на высоту до 2,4 км над уровнем моря произошёл на вулкане Крашенинникова на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В 10:40 по камчатскому времени (01:40 мск — прим. ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря», — говорится в Telegram-канале учреждения.
Уточняется, что пепловый шлейф растянулся на 36 км в юго-восточном направлении. Из-за активности вулкана введён «оранжевый» код опасности для авиации.
Напомним, 25 октября вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту около 2,5 км. Шлейф растянулся более чем на 100 км. 23 октября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0.