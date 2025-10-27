Умер «самый красивый мальчик ХХ века» шведский актёр Бьёрн Андерсен

Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра театра и кино Геннадия Назарова, который ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Артист стал заметной фигурой в середине 1990-х годов благодаря фильму Петра Тодоровского «Какая чудная игра» и продолжал активно сниматься до начала 2000-х у таких режиссёров, как Георгий Данелия, Алла Сурикова и Владимир Хотиненко.