В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.
Пока действовали ограничения на запасные аэродромы перенаправили четыре самолёта. Из них три выполняли рейсы в Домодедово, и один летел в Жуковский.
Как сообщал Life.ru, аэропорты закрыли на фоне попыток ВСУ атаковать московский регион беспилотниками. Ограничения вели после 1:30 ночи. Всего аэропорты не принимали не выпускали самолёты около 2,5 часа.
