Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в воздушных гаванях Подмосковья. Аэропорты Домодедово и Жуковский открыли около 4:00 утра 27 октября.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.

Пока действовали ограничения на запасные аэродромы перенаправили четыре самолёта. Из них три выполняли рейсы в Домодедово, и один летел в Жуковский.

Как сообщал Life.ru, аэропорты закрыли на фоне попыток ВСУ атаковать московский регион беспилотниками. Ограничения вели после 1:30 ночи. Всего аэропорты не принимали не выпускали самолёты около 2,5 часа.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.