Аэропорт в Самаре временно приостановил работу

Самарский аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Самары введены временные ограничения. Об этом 27 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Однако ни причины введения ограничений, ни сроки их действия в официальном сообщении не уточняются.

Несколькими часами назад меры затронули и соседний город. В саратовском аэропорту также были введены временные ограничения.

Немногим ранее, ночью 26 октября, аэропорт Волгограда тоже приостановил полёты. Об ограничениях стало известно из сообщения Росавиации в 23:19 по московскому времени. Кореняко добавил, что ограничения введены для безопасности полетов.