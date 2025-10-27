Аэропорт в Самаре временно приостановил работу

В аэропорту Самары введены временные ограничения. Об этом 27 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Однако ни причины введения ограничений, ни сроки их действия в официальном сообщении не уточняются.
Несколькими часами назад меры затронули и соседний город. В саратовском аэропорту также были введены временные ограничения.
Немногим ранее, ночью 26 октября, аэропорт Волгограда тоже приостановил полёты. Об ограничениях стало известно из сообщения Росавиации в 23:19 по московскому времени. Кореняко добавил, что ограничения введены для безопасности полетов.