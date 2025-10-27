The Times: службы британской разведки слабо скоординированы

Службы разведки Британии «слабо скоординированы», в связи с этим они не справляются с угрозами нацбезопасности, пишет The Times.
Британское издание ссылается на доклад Министерства внутренних дел страны 2023 года.
В материале сказано, что службы безопасности «не поспевают».
«За демонстрацию “слабой координации” и “фрагментированных” линий подотчётности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ», — говорится в публикации.
В частности, по словам источника газеты, слабая координация и разногласия приводят к «тупиковым ситуациям».
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что спецслужбы Британии при поддержке союзников по Североатлантическому альянсу работают над созданием плана масштабной диверсии в международных водах.