The Times: службы британской разведки слабо скоординированы

В материале сказано, что слабая координация приводит к «тупиковым ситуациям».

Источник: Аргументы и факты

Службы разведки Британии «слабо скоординированы», в связи с этим они не справляются с угрозами нацбезопасности, пишет The Times.

Британское издание ссылается на доклад Министерства внутренних дел страны 2023 года.

В материале сказано, что службы безопасности «не поспевают».

«За демонстрацию “слабой координации” и “фрагментированных” линий подотчётности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ», — говорится в публикации.

В частности, по словам источника газеты, слабая координация и разногласия приводят к «тупиковым ситуациям».

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что спецслужбы Британии при поддержке союзников по Североатлантическому альянсу работают над созданием плана масштабной диверсии в международных водах.