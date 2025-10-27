Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захар Прилепин жестко прошелся по Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе превратилась в политический инструмент и «аннулировала сама себя», считает писатель Захар Прилепин. По его мнению, награду теперь вручают «литераторам далеко не первого плана» за политические жесты, а не за реальные творческие достижения.

Нобелевская премия по литературе превратилась в политический инструмент и «аннулировала сама себя», считает писатель Захар Прилепин. По его мнению, награду теперь вручают «литераторам далеко не первого плана» за политические жесты, а не за реальные творческие достижения.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше