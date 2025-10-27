Захар Прилепин жестко прошелся по Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе превратилась в политический инструмент и «аннулировала сама себя», считает писатель Захар Прилепин. По его мнению, награду теперь вручают «литераторам далеко не первого плана» за политические жесты, а не за реальные творческие достижения.
