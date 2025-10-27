Только половина свердловских семей может себе позволить снимать жилье

В 2025 году аренду жилья могут позволить себе 56,2% свердловских семей, воспитывающих двоих детей. Таким образом Свердловская область заняла 20 место среди российских регионов по доступности аренды жилья.
Читать далее.
В 2025 году аренду жилья могут позволить себе 56,2% свердловских семей, воспитывающих двоих детей. Таким образом Свердловская область заняла 20 место среди российских регионов по доступности аренды жилья.
В 2025 году аренду жилья могут позволить себе 56,2% свердловских семей, воспитывающих двоих детей. Таким образом Свердловская область заняла 20 место среди российских регионов по доступности аренды жилья.
Читать далее.