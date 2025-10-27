Умер «самый красивый мальчик ХХ столетия» шведский актер Бьёрн Андресен

О смерти артиста газете сообщил режиссер Кристиан Петри, который снял документальный фильм о нем «Самый красивый мальчик в мире» вместе с Кристиной Линдстрем. Съемочная группа следила за жизнью Андресена в течение несколько лет. Музыкант признавался, например, что, получив известность, впал в депрессию и пристрастился к спиртному, передает ТАСС.