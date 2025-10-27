Умер «самый красивый мальчик ХХ столетия» шведский актер Бьёрн Андресен

Шведский актер и музыкант Бьёрн Андресен умер на 71-м году жизни. Об этом в воскресенье, 26 октября, написало издание Dagens Nyheter.
О смерти артиста газете сообщил режиссер Кристиан Петри, который снял документальный фильм о нем «Самый красивый мальчик в мире» вместе с Кристиной Линдстрем. Съемочная группа следила за жизнью Андресена в течение несколько лет. Музыкант признавался, например, что, получив известность, впал в депрессию и пристрастился к спиртному, передает ТАСС.
Андресен родился в 1955 году и впервые снялся в картине Роя Андерссона «История любви» в 1970 году. Через год режиссер Лукино Висконти дал ему главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции», где он исполнил роль мальчика Тадзио.
После премьеры артист стал всемирно знаменитым, получив большое внимание благодаря роли и своей внешности. Именно Висконти назвал Андресена «самым красивым мальчиком ХХ столетия».
В 1980-х годах он учился в театральной школе в Стокгольме. Также актер был клавишником в танцевальном ансамбле, снимался в фильмах и сериалах, включая «Агнес Сесилия — странная история», «Джентльмены и гангстеры» и «Лазермен».