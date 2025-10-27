Ричмонд
В Германии призвали одуматься союзников Украины после испытания новой российской ракеты

Испытания российской ракеты «Буревестник» вызвали тревогу на Западе, продемонстрировав высокую боеспособность ВС РФ. Такое заявление сделал депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

