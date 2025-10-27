Испытания российской ракеты «Буревестник» вызвали тревогу на Западе, продемонстрировав высокую боеспособность ВС РФ. Такое заявление сделал депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
Читать далее.
Испытания российской ракеты «Буревестник» вызвали тревогу на Западе, продемонстрировав высокую боеспособность ВС РФ. Такое заявление сделал депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
Испытания российской ракеты «Буревестник» вызвали тревогу на Западе, продемонстрировав высокую боеспособность ВС РФ. Такое заявление сделал депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
Читать далее.