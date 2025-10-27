Ученый Никитин: люди с первой группой крови менее защищены от чикунгуньи

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Выводы недавнего исследования о повышенных рисках смерти от лихорадки чикунгунья для людей с первой группой крови могут говорить об отсутствии у них тех дополнительных механизмов защиты, которые есть у обладателей других групп, сказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.
Ранее журнал Medicina опубликовал результаты проведенного учеными Таиланда и Шри-Ланки статистического анализа, посвященного связи группы крови с повышенным риском заражения вирусом чикунгуньи. Авторы изучили семь научных работ, охватывающих данные о здоровье 25 тыс. человек. Они сделали вывод, что обладатели первой группы крови тяжелее переносят заболевание и имеют больший риск погибнуть. При этом резус-фактор не играет роли.
«Согласно данным этого мета-анализа, люди с первой группой крови действительно тяжелее болеют и риск летального исхода у них выше. Речь идет о корреляции, которая статистически достоверна именно в этой выборке», — сказал Никитин корреспонденту ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+ (проект «Наука 0+»), прошедшей в Шэньчжэне.
Кровь первой группы отличается отсутствием антигенов А и B на поверхности эритроцитов. Новые выводы могут говорить о том, что у ее обладателей нет тех дополнительных механизмов защиты от вируса чикунгунья, которые есть у людей с другими группами крови, отметил он.
«Возможно, речь идет об особенностях участия эритроцитов в активации различных иммунных реакций. Но эти выводы ни в коем случае нельзя воспринимать как сигнал того, что обладатели других групп крови должны расслабиться — они так же болеют, так же умирают», — уточнил профессор МГУ, добавив, что увеличение выборки для анализа может дать другие результаты, поэтому исследования необходимо продолжить.
Другие вирусы.
Ученые ведут поиски взаимосвязей между группами крови и интенсивностью течения заболеваний в разных направлениях. Такие работы, к примеру, посвящены малярии и коронавирусной инфекции.
«Кстати, в случае с COVID-19 получилась обратная ситуация: первая группа крови связана с меньшим риском тяжелого течения заболевания», — заключил он.
Потенциал распространения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает потенциал дальнейшего распространения болезни в мире как значительный. Более 445 тыс. подтвержденных и предполагаемых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья зарегистрировали в мире с начала 2025 года, 155 человек умерли.
В Роспотребнадзоре заявили, что риски распространения лихорадки чикунгуньяв России отсутствуют, поскольку в РФ нет устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции.
О событии.
Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) организуются под эгидой международного фестиваля «Наука 0+» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». В Китае основные мероприятия, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, прошли с 22 по 26 октября на базе совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.
Фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.