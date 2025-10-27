Ученый Никитин: люди с первой группой крови менее защищены от чикунгуньи

«Возможно, речь идет об особенностях участия эритроцитов в активации различных иммунных реакций. Но эти выводы ни в коем случае нельзя воспринимать как сигнал того, что обладатели других групп крови должны расслабиться — они так же болеют, так же умирают», — уточнил профессор МГУ, добавив, что увеличение выборки для анализа может дать другие результаты, поэтому исследования необходимо продолжить.