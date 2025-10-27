Российские пенсионеры с картами получат январские выплаты до Нового года

«Те, кто получают пенсии через банк, в декабре получат январские пенсии. Отделения почты получат средства на выплату пенсий тоже в декабре, но начнут разносить их до получателей по обычному графику, то есть уже с 3 января», — добавил министр в беседе с ТАСС.