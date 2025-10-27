Ричмонд
Дамбу Южного микрорайона планируют благоустроить в следующем году

Работы по благоустройству защитного сооружения планируют провести в 2026 году. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале губернатор края Дмитрий Демешин.

На всей территории будут установлены детские и спортивные площадки, зоны отдыха и павильоны, здесь также появятся места для событийных мероприятий. А возле арены «Ерофей» при участии компании «Сбер» будет создан сквер.

«К работам приступим, как только сойдет снег и установятся положительные температуры. Считаю, что необходимо опираться на мнение горожан в том, как преобразить эту территорию. Она должна быть действительно удобной, яркой и сочетаться с прилегающей жилой застройкой», — отметил глава региона.